Victoria Beckham shfaqet me një stil të çuditshëm në New York City

Dhe Victoria Beckham, 47 vjeç, nuk zhgënjeu kur doli në New York sot e (martë) e veshur me një fustan mëngë të gjata të çuditshme por me stil, transmeton lajmi.net.

Ish-Spice Girl, tregoi se ka shumë stil ndërsa u largua nga hoteli në ansamblin e bardhë i cili paraqiti detaje të vogla nëpër trup dhe shpatulla.

Fustani i bardhë ishte në krye me një jakë të kuqe të ndezur dhe ishte thyer nga një copë lëkure e zezë me butona ari pak mbi ijet e saj.

Ajo mbante një çantë lëkure të zezë që përputhej nën krahë dhe fytyra e saj mezi i dukej ndërsa kishte vendosur një maskë të zezë për fytyrën dhe syze dielli.

Për të përfunduar dukjen, ikona e modës veshi një palë taka të larta blu me një rrip të hollë rreth kyçit të këmbës.

Dalja e saj vjen pasi Victoria dhe burri David, të cilët janë martuar për 22 vjet, vërtetuan se magjia është ende e gjallë, pasi ata shijuan një natë në qytetin e New York të hënën.

Victoria, e cila ndan djemtë Brooklyn, 22, Romeo, 18, Cruz, 16 dhe vajza, Harper, nëntë, me David, ishte shumë e lumtur gjatë natës kur pozoi me burrin e saj, 46, megjithatë erdhi shumë e ndrojtur duke shtuar një filtër mbi fytyrën e saj.

Ajo dukej e bujshme me xhinse, një xhaketë të bardhë dhe një këmishë të bardhë me një çantë dore Hermés, megjithatë ajo maskoi fytyrën e saj me emotikon me sy zemër.

Ndryshe, David dhe Victoria janë një nga çiftet ikonë të botës së showbizit dhe ata shpesh kanë folur në të kaluarën për mënyrën se si e mbajnë lidhjen gjallë./Lajmi.net/