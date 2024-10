Vetëvendosja mban nesër konferencë për media para fillimit të seancës për shujtat e FSK-së Lëvizja Vetëvendosje nesër do të mbaje një konferencë për media. Bëhet e ditur se konferenca e VV-së pritet të mbahet me fillim nga ora 11:00. Ndërkaq, një orë më vonë, pra nga ora 12:00, Kuvendi i Kosovës do të mbajë seancë të jashtëzakonshme. lidhur me gjendjen me ushqim në Forcën e Sigurisë së Kosovës.