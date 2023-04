Vetëm tre pikë larg vendit të parë, Arsenali “dridhet” nga presioni i Manchester Cityt

Ekipi i Pep Guardiolas tregoi qysh në pjesën e parë që tre pikët i ka të siguruara. Në minutën e 5’të, John Stones shënoi një gol të bukur me vollej për t’i dhënë epërsinë klubit nga Mançesteri, shkruan Lajmi.net

Golin e dytë në minutën e 13’të e shënoi sulmuesi Erling Haaland. Nuk vonoi shumë, Haaland shënoi golin e tij të dytë personal dhe shkoi në kuotën e 32 golave në Premier League këtë sezon.

Në pjesën e dytë, skuadra mysafire realizoi një gol për rezultatin përfundimtar, 3 me 1. Golin e shënoi ish-sulmuesi citizen, Iheanacho.

Me këtë fitore, Manchester City shkon në kuotën e 70 pikëve, vetëm tri më pak se lideri, Arsenali (70). Kurse Leicesteri mbetët me 25 pikë në vendin e parafundit./Lajmi.net/

◉ Most league goals scored in Europe's top five divisions this season: Erling Haaland

◉ Most league assists provided in Europe's top five divisions this season: Kevin De Bruyne

