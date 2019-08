Veseli nga Novobërda: Krenar me këtë trashëgimi tonën kulturore dhe flamurin e Kosovës

Bien në sy fotografitë me policët e Kosovës si dhe flamuri i Kosovës i vendosur në kala. Për to ai shprehet se është krenar për Novobërdën si trashëgimi e Kosovës , për flamurin që valvitet në të si dhe qoftë për policinë që kujdeset për monumentet e Kosovës. Ky duhet të ketë qenë reagimi i Veselit për faktin që para pak ditësh në media është raportuar për heqjen e flamurit të Republikës së Kosovës nga Kalaja e Novobërdës.

Më tutje ai shton se “Serbia e ka të kot që përpiqet ta përvetësoj kulturën dhe trashëgiminë tonë. Si kryeministër i ardhshëm nuk do të lejoj që të instrumentalizohet politikisht apo të preken nga askush dhe për asnjë motiv kjo pasuri e lashtë e Kosovës ”.

Kjo deklaratë me sa duket shërben si reagim ndaj deklaratave të ministrit serb të kulturës. Ky i fundit ka pretenduar se i përkasin kishës ortodokse serbe rrënojat e kishës katolike të shën Kollit në Novobërdë, ku para pak kohësh është mbajtur një meshë në shqip nga kisha katolike

Në fund në postimin e tij Veseli zotohet se si kryeministër do përpiqet t’ia kthej lavdinë e dikurshme të Novobërdës nëpërmjet sektorit të turizmit dhe minierave që, sipas tij, kanë për të hapur shumë vende të reja pune për rininë.

Postimi i plotë i Kadri Veselit në Facebook ishte:

Ne kemi për tja kthyer lavdinë e dikurshme Novobërdës, jo vetëm duke e bërë një atraksion ndërkombëtar të turizmit kulturor por edhe duke rimëkëmbur minierën e vjetër. Kudo ku shkoj në Kosovë, shoh se ka potencial të madh zhvillimi dhe jam i bindur se e po të ndjekim drejtimin e duhur politik, kemi për të hapur shumë vende të reja pune për rininë. /Lajmi.net/