Vërshimet ndërpresin qarkullimin në aksin Junik – Gjeravicë

Reshjet dhe vërshimet e fundit kanë shkaktuar probleme në zonën e Junikut, duke çuar në mbylljen e përkohshme të rrugës që lidh Junikun me Gjeravicën. Autoritetet komunale kanë bërë të ditur se segmenti rrugor aktualisht nuk është i kalueshëm, ndërsa ekipet emergjente dhe shërbimet përkatëse ndodhen në terren për të larguar dëmtimet dhe për të…

Lajme

09/05/2026 16:24

Reshjet dhe vërshimet e fundit kanë shkaktuar probleme në zonën e Junikut, duke çuar në mbylljen e përkohshme të rrugës që lidh Junikun me Gjeravicën.

Autoritetet komunale kanë bërë të ditur se segmenti rrugor aktualisht nuk është i kalueshëm, ndërsa ekipet emergjente dhe shërbimet përkatëse ndodhen në terren për të larguar dëmtimet dhe për të rikthyer qarkullimin sa më shpejt, transmeton lajmi.net.

Nga komuna është apeluar që qytetarët të mos përdorin këtë rrugë deri në njoftimin e radhës, për shkak të rrezikut që mund të paraqesin dëmtimet e shkaktuara nga vërshimet.

“Po punohet intensivisht për sanimin e situatës dhe krijimin e kushteve për qarkullim të sigurt”, thuhet në njoftimin e komunës.

Ende nuk është bërë e ditur se kur pritet të rihapet plotësisht aksi rrugor për automjetet dhe vizitorët që frekuentojnë zonën malore të Gjeravicës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 9, 2026

Haxhiu: Kosova e ka të qartë destinacionin euroatlantik

May 9, 2026

Haziri kritikon VV-në: Për Vjosën dhe me Vjosën në zgjedhjet e...

May 9, 2026

Aksioni tek Agjencia Kadastrale | Tre zyrtarëve të ndaluar, me vendim...

May 9, 2026

Kush mungoi në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm ku u votua...

May 9, 2026

Statuja gjigante prej ari e Trumpit përurohet në Florida

May 8, 2026

Pentagoni paralajmëron publikimin e dosjeve për UFO-t dhe jetën jashtëtokësore...

Lajme të fundit

Zyrtare: Drita shpallet kampione e Superligës së Kosovës

Haxhiu: Kosova e ka të qartë destinacionin euroatlantik

Haziri kritikon VV-në: Për Vjosën dhe me Vjosën...

Aksioni tek Agjencia Kadastrale | Tre zyrtarëve të...