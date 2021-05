Vendos goli i Smith Rowe, Arsenal mposht Chelsean

Ndeshja ishte e dominuar nga “Blutë”, por “Topçinjtë” ia dolën të kthehen në shtëpi me pikët e plota, duke fituar me rezultat minimal 0 – 1, shkruan lajmi.net.

Nga gabimi i Jorginhos që ishte afër të shënonte autogol, përfitoi Aubameyang që asistoi për Smith Rowe, ky i fundit lehtësisht dërgoi topin në portë (16′).

Ndërkohë, Chelsea gjeti golin përmes Christian Pulisic, por u anulua për pozitë jashtë loje.

Me këtë fitore, Arsenal ngritët në pozitën e tetë me 55 pikë, derisa Chelsea renditët në të katërtin me 64 sosh./Lajmi.net/