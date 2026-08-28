Kryeqyteti i Kosovës i shpall të pafajshëm Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin
Një baner i madh me mbishkrimin “Në emër të qytetarëve të Prishtinës: SHPALLENI TË PAFAJSHËM” është vendosur sot në qendër të Prishtinës. Baneri i vendosur në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë përmban mesazh të qartë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin. Aty kërkohet pafajësia e tyre…
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Një baner i madh me mbishkrimin “Në emër të qytetarëve të Prishtinës: SHPALLENI TË PAFAJSHËM” është vendosur sot në qendër të Prishtinës.
Baneri i vendosur në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë përmban mesazh të qartë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin.
Aty kërkohet pafajësia e tyre dhe kthimi në Kosovë.