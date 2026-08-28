Zgjidhni PrishtinaTicket për udhëtimin tuaj mes Zürich-ut dhe Prishtinës

Pavarësisht nëse po udhëtoni drejt Kosovës apo po planifikoni kthimin në Zvicër, PrishtinaTicket ju ofron fluturime direkte mes Zürich-ut dhe Prishtinës me orare të rregullta, për ta bërë çdo udhëtim sa më të lehtë dhe të përshtatshëm. Me PrishtinaTicket, nuk ka surpriza në çmim. Çdo biletë përfshin ulësen e rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri…

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28/08/2026 15:51

Pavarësisht nëse po udhëtoni drejt Kosovës apo po planifikoni kthimin në Zvicër, PrishtinaTicket ju ofron fluturime direkte mes Zürich-ut dhe Prishtinës me orare të rregullta, për ta bërë çdo udhëtim sa më të lehtë dhe të përshtatshëm.

Me PrishtinaTicket, nuk ka surpriza në çmim. Çdo biletë përfshin ulësen e rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri në 20 kg, duke ju garantuar një udhëtim të rehatshëm dhe pa tarifa të fshehura.

Falë procesit të shpejtë të rezervimit dhe shërbimit profesional, ju mund të organizoni udhëtimin tuaj me lehtësi, pavarësisht nëse bëhet fjalë për vizita familjare, angazhime biznesi apo pushime.

Përveç linjës Zürich–Prishtinë, PrishtinaTicket ju lidh me mbi 25 destinacione evropiane, duke ju ofruar edhe më shumë zgjedhje për udhëtimet tuaja gjatë gjithë vitit.

Rezervoni biletën tuaj sot dhe përjetoni një udhëtim të sigurt, komod dhe profesional me PrishtinaTicket.

Si ta rezervoni biletën tuaj?

Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.

Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:

🇱🇺  +35220334188

🇩🇪 +49 7621 9165 313

🇨🇭 +41 61 510 06 86

🇽🇰 +383 49 200 286

🇸🇪 +46 470 580 944

🇸🇮 +386 47 774 141

 

Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.

 

Lista e destinacioneve me fluturime direkte nga GP Aviation dhe PrishtinaTicket

Zürich – Prishtinë

Basel – Prishtinë

Geneva – Prishtinë

Berlin – Prishtinë

Düsseldorf – Prishtinë

Stuttgart – Prishtinë

München – Prishtinë

Münster – Prishtinë

Köln – Prishtinë

Dortmund – Prishtinë

Hamburg – Prishtinë

Hannover – Prishtinë

Nürnberg – Prishtinë

Memmingen – Prishtinë

Bremen – Prishtinë

Karlsruhe/Baden-Baden – Prishtinë

Luxemburg – Prishtinë

Salzburg – Prishtinë

Ljubljana – Prishtinë

Malmö – Prishtinë

Göteborg – Prishtinë

Växjö – Prishtinë

Helsinki – Prishtinë

Oslo – Prishtinë

Bruksel – Prishtinë

Basel – Ohër (Ohrid)

 

 

 

Kontaktet në Facebook dhe Instagram.

 

Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.

 

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