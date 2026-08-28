Mes dhimbjes dhe lotëve – Shkolla e Prizrenit i jep lamtumirën 14-vjeçarit Omer Purova
Shkolla Fillore e Mesme e Ulët “Emin Duraku” në Prizren ka reaguar me dhimbje pas humbjes së jetës së 14-vjeçarit Omer Purova, në ngjarjen tragjike që ndodhi mbrëmjen e 27 gushtit në Prizren. Përmes një reagimi, shkolla ka shprehur ngushëllime për familjen Purova, duke e kujtuar të riun si një nxënës që la pas kujtime…
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Shkolla Fillore e Mesme e Ulët “Emin Duraku” në Prizren ka reaguar me dhimbje pas humbjes së jetës së 14-vjeçarit Omer Purova, në ngjarjen tragjike që ndodhi mbrëmjen e 27 gushtit në Prizren.
Përmes një reagimi, shkolla ka shprehur ngushëllime për familjen Purova, duke e kujtuar të riun si një nxënës që la pas kujtime të dhimbshme për bashkëmoshatarët dhe mësimdhënësit e tij.
“Ëndrrat e tij mbetën në gjysmë”, thuhet në reagimin e shkollës, e cila ka shprehur pikëllimin për humbjen e parakohshme të 14-vjeçarit.
Humbja e tij ka prekur rëndë komunitetin shkollor, ndërsa nxënësit dhe mësimdhënësit i janë bashkuar dhimbjes së familjes për këtë humbje të rëndë.
Shkolla “Emin Duraku” ka shprehur solidaritet me familjen Purova në këto momente të vështira, duke i përcjellë ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e të riut.
Ngjarja tragjike kishte ndodhur mbrëmjen e 27 gushtit në Prizren, ndërsa rasti ka tronditur opinionin dhe komunitetin lokal.