Vela: Bërnabiq, Stefanoviq e Vulin po mundohen t’i bien në sy Vuçiqit e të sigurojnë një vend në qeveri

Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Vela ka thënë se figurat si Bërnabiq, Stefanoviq dhe Vulin po mundohen të sigurojnë ndonjë pozitë në Qeverinë e re në Serbi, duke u munduar t’i bien në sy presidentit serb, Aleksandër Vuçiq.

“Palaçot e regjimit serb, Bërnabiq, Stefanoviq dhe Vulin janë në konkurrencë se cili do të thotë deklaratën më budallaqe vetëm që t’i bien në sy Vuçiqit dhe të sigurojnë një vend në Qeverinë e re”, ka shkruar Vela, transmeton lajmi.net.

Në fund, Vela ka theksuar se Kosova do të vazhdojë të jetë e pavarur, teksa ka thënë se retorika luftarake e zyrtarëve serbë do të dështojë dhe ata do të tërhiqen. /Lajmi.net/