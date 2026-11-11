Skandal në Abu Dhabi: Merab Dvalishvili sulmohet nga vëllezërit Nurmagomedov dhe disa persona të tjerë
Ish-kampioni i UFC-së, Merab Dvalishvili, ka bërë akuza të rënda ndaj Usman dhe Umar Nurmagomedov, duke pretenduar se së bashku me disa persona të tjerë e sulmuan fizikisht atë dhe shokun e tij në një hotel në Abu Dhabi. Sipas rrëfimit të luftëtarit gjeorgjian, incidenti ndodhi në hollin e hotelit, derisa ai ishte duke dhënë…
Sport
Ish-kampioni i UFC-së, Merab Dvalishvili, ka bërë akuza të rënda ndaj Usman dhe Umar Nurmagomedov, duke pretenduar se së bashku me disa persona të tjerë e sulmuan fizikisht atë dhe shokun e tij në një hotel në Abu Dhabi.
Sipas rrëfimit të luftëtarit gjeorgjian, incidenti ndodhi në hollin e hotelit, derisa ai ishte duke dhënë një intervistë në prag të paraqitjes së tij në eventin RAF Abu Dhabi.
🚨 Ilia Topuria just posted the footage of Usman Nurmagomedov jumping Merab Dvalishvili
Holy sh*t 😳 https://t.co/TrgztXpuiW
— Championship Rounds (@ChampRDS) November 11, 2026
Dvalishvili publikoi pamje nga incidenti në rrjetet sociale, ku shihet me gjak në fytyrë, ndërsa edhe shoku i tij duket se ka pësuar lëndime.
Në përshkrimin e videos, ish-kampioni i UFC-së pretendoi se rreth 20 persona iu afruan nga prapa dhe nisën t’i godisnin.
“Po jepja një intervistë për RAF-in në hollin e hotelit, kur Usmani dhe shokët e tij na u afruan nga prapa dhe filluan të më godisnin mua dhe shokun tim. Sigurimi po më mbante, ndërsa ata vazhdonin të na shqelmonin edhe kur ishim të rrëzuar”, shkroi Dvalishvili.
Në reagimin e tij publik, gjeorgjiani iu drejtua drejtpërdrejt vëllezërve Nurmagomedov, duke vënë në pikëpyetje mënyrën se si, sipas tij, ndodhi përballja.
“Çfarë lloj luftëtarësh jeni ju? Çfarë lloj burri e bën një gjë të tillë? Nëse doni të flasim apo të luftojmë, le ta bëjmë siç duhet”, deklaroi ai.
Dvalishvili pretendoi gjithashtu se në incident ishte i përfshirë edhe Umar Nurmagomedov, duke theksuar se ai dhe shoku i tij ishin në numër të vogël përballë grupit tjetër.
Pavarësisht lëndimeve të dukshme në fytyrë, luftëtari gjeorgjian deklaroi se gjendja e tij ishte e mirë dhe u përpoq të qetësonte familjarët dhe miqtë.
“Jam mirë. Të gjithë miqtë dhe familjarët e mi, jam plotësisht mirë. Jam luftëtar dhe kjo nuk është asgjë për mua”, u shpreh ai.
Përplasja e pretenduar vjen në një kohë kur rivaliteti mes Dvalishvilit dhe kampit të Nurmagomedovëve është tashmë i njohur në botën e arteve marciale mikse.
Në janar të vitit 2025, Dvalishvili mposhti Umar Nurmagomedovin me vendim unanim të gjyqtarëve në UFC 311, duke mbrojtur titullin e kampionit në kategorinë bantamweight.
Deri më tani, pretendimet e Dvalishvilit duhet të trajtohen si deklarata të tij publike, ndërsa rrethanat e plota të incidentit dhe përgjegjësia e personave të përmendur kërkojnë konfirmim të pavarur.