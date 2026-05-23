Vdes një person në Prizren, u lëndua në shtëpinë e tij
Një person ka ndëruar jetë dje në Prizren. Ai nuk ka arritur të iu bëj ballë lëndimeve të marra në shtëpinë e tij. Trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. “Rr. Ismail Qemali, Prizren 22.05.2026 – 10:30. Është raportuar se viktima mashkull kosovar, është lënduar në shtëpinë e tij. Si pasojë e lëndimeve…
Lajme
Një person ka ndëruar jetë dje në Prizren.
Ai nuk ka arritur të iu bëj ballë lëndimeve të marra në shtëpinë e tij.
Trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Rr. Ismail Qemali, Prizren 22.05.2026 – 10:30. Është raportuar se viktima mashkull kosovar, është lënduar në shtëpinë e tij. Si pasojë e lëndimeve të rënda viktima ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport të Policisë. /Lajmi.net/