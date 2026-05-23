Aksidenti me 4 viktima, Prokuroria në Shkup kërkon paraburgim për shoferin 76-vjeçar nga Kosova: Ka rrezik të arratiset
Nga Prokuroria Themelore Publike Shkup bëjnë të ditur se prokurori publik ka propozuar paraburgim për 76 vjeçarin nga Kosova i përfshirë në aksidentin tragjik në qarkoren Radishan-Prishtinë-Mirkovcë. “Prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike Shkup ka nxjerrë urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore kundër një shtetasi nga Kosova i dyshuar për – Vepër të rëndë kundër…
Lajme
Nga Prokuroria Themelore Publike Shkup bëjnë të ditur se prokurori publik ka propozuar paraburgim për 76 vjeçarin nga Kosova i përfshirë në aksidentin tragjik në qarkoren Radishan-Prishtinë-Mirkovcë.
“Prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike Shkup ka nxjerrë urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore kundër një shtetasi nga Kosova i dyshuar për – Vepër të rëndë kundër sigurisë së njerëzve dhe pasurisë në komunikacion, sipas nenit 300 paragrafi 2, nenin 297 paragrafi 1 të Kodit Penal”, thonë nga Prokuroria.
Njoftimi i plotë nga Prokuroria Themelore Publike – Shkup:
“Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup lëshoi një Urdhër për të zhvilluar një procedurë hetimore kundër një shtetasi të Kosovës të dyshuar për – Vepër të rëndë kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në trafik sipas nenit 300 paragrafi 2 në lidhje me nenin 297 paragrafi 1 të Kodit Penal.
I dyshuari 76-vjeçar po drejtonte një kamion MAN me një gjysmërimorkio të bashkangjitur me targa të Kosovës, përgjatë unazës veriore të qytetit të Shkupit në drejtim nga perëndimi në lindje.
Duke vepruar kështu, ai nuk i zbatoi rregulloret, duke rrezikuar kështu trafikun publik dhe duke vënë në rrezik jetën e njerëzve.
Kur erdhi pranë kryqëzimit të Mirkovcit, ai nuk e përshtati shpejtësinë e automjetit me karakteristikat dhe gjendjen e rrugës, dendësinë e trafikut dhe kushtet e tjera të trafikut, në mënyrë që të mund ta ndalte automjetin në kohë përpara çdo pengese që mund ta kishte parashikuar në kushtet e dhëna. Në një moment, ai humbi kontrollin e automjetit dhe u kthye majtas, pastaj goditi dhe theu parmakun metalik mbrojtës dhe vazhdoi të ngiste, duke kaluar në korsinë e autostradës të destinuar për lëvizjen e automjeteve nga drejtimi i kundërt, ku u godit në pjesën e përparme nga një makinë BMW që po lëvizte nga lindja në perëndim.
Pas përplasjes, makina dhe kamioni u përfshinë nga flakët. Katër pasagjerët në makinën e pasagjerëve ndërruan jetë në vendin e ngjarjes.
Meqenëse ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik arratisjeje dhe mundësi që i dyshuari ta përsërisë krimin, prokurori publik i paraqiti gjyqtarit të procedurës paraprake një propozim për caktimin e masës së paraburgimit”.