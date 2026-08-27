Vdes në QKUK 26-vjeçari, i dyshuari për vrasjen e gruas së tij shtatzënë në Malishevë

Ka ndërruar jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës 26-vjeçari, i dyshuar për vrasjen e gruas së tij shtatzënë, ngjarje kjo që ndodhi më 23 gusht në fshatin Kërvasari të Malishevës. Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net Sheremet Elezaj nga Policia e Kosovës në Gjakovë. 26-vjeçari, i cili ishte bashkëshorti i viktimës, ishte duke u…

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27/08/2026 22:54

Ka ndërruar jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës 26-vjeçari, i dyshuar për vrasjen e gruas së tij shtatzënë, ngjarje kjo që ndodhi më 23 gusht në fshatin Kërvasari të Malishevës.

Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net Sheremet Elezaj nga Policia e Kosovës në Gjakovë.

26-vjeçari, i cili ishte bashkëshorti i viktimës, ishte duke u trajtuar në QKUK për plagët e marra nga arma e zjarrit. Pavarësisht trajtimit mjekësor, ai ka ndërruar jetë sot, më 27 gusht, rreth orës 17:15.

“I dyshuari në rastin e veprës penale ‘Vrasje e rëndë’, e cila ka ndodhur më datë 23.08.2026, në fshatin Kërvasari, Komuna e Malishevës, sot, më 27.08.2026, rreth orës 17:15, ka ndërruar jetë”, tha Elezaj.

Rasti në Kërvasari kishte tronditur opinionin, ndërsa viktima ishte një grua shtatzënë, e cila dyshohet se u vra nga bashkëshorti i saj./lajmi.net/

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