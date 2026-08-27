Qorolli: Deri në fundjavën e ardhshme, lajme pozitive për presidentin
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, Vigan Qorolli, ka konfirmuar për RTK-në se është çështje e një jave ose 10 ditësh kur pritet të ketë lajme pozitive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. “Mund të jetë çështje e një jave, 10 ditë, jemi në finishin e negociatave përfundimtare, efektivisht jemi në…
Lajme
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, Vigan Qorolli, ka konfirmuar për RTK-në se është çështje e një jave ose 10 ditësh kur pritet të ketë lajme pozitive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës.
“Mund të jetë çështje e një jave, 10 ditë, jemi në finishin e negociatave përfundimtare, efektivisht jemi në fund të gushtit, besoj që optimistisht deri në përmbylljen e weekendit të ardhshëm mund të ketë lajme pozitive”, tha Qorolli.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, Vigan Qorolli, tha se konstruktiviteti lidhet me parimet që kanë dy partitë politike, respektivisht se dy liderët, Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku, kanë arritur në një dakordim që të kalohet në një fazë tjetër.
Sipas tij, kjo është faza përfundimtare e gjetjes së një emri që do të prodhojë konsensus dhe më pas të votohet në Kuvend.
“Mund të konfirmoj sonte se negociatat janë në stadin përfundimtar të tyre. Nuk mund të konfirmoj emra të përveçëm, sepse do ta dëmtonte procesin. Nuk do të jetë e largët dita kur kryeministri në detyrë Kurti do të komunikojë nga foltorja e Kuvendit të Kosovës kandidatin e nominuar zyrtarisht, sepse ajo do t’i nënshtrohet disa procedurave kushtetuese, që janë nominimet me nënshkrime, ku do të jenë dy kandidatë dhe njëri do të zgjidhet me vota afirmative”, tha ai për RTK Prime.
Sipas tij, është arritur mirëbesimi mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Ai tha se në këtë aspekt janë diskutuar edhe disa emra për të qenë kandidatë për president.