Mot i nxehtë të premten, temperaturat arrijnë deri në 36 gradë Celsius

Të premten, më 28 gusht, vendi pritet të karakterizohet nga mot kryesisht me diell, por me intervale vranësirash gjatë ditës. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 30 deri në 36 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi…

Lajme

27/08/2026 23:51

Të premten, më 28 gusht, vendi pritet të karakterizohet nga mot kryesisht me diell, por me intervale vranësirash gjatë ditës.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 30 deri në 36 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 5 m/s.

Dita pritet të jetë e ngrohtë dhe kryesisht e qëndrueshme, me temperatura të larta sidomos gjatë orëve të pasdites./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 27, 2026

Qorolli: Deri në fundjavën e ardhshme, lajme pozitive për presidentin

August 27, 2026

Haradinaj për verdiktin e 16 shtatorit: Pritjet e mia janë gjithmonë...

August 27, 2026

Lushtaku paralajmëron protesta kundër Kurtit: Qysh ka ardhur me dhunë në...

August 27, 2026

Trumpi jep urdhër që Liqenit të Ontarios t’i bëhet emri Liqeni i Amerikës

August 27, 2026

Nepali nën ujë: Mbi 350 viktima e qindra të zhdukur pas...

August 27, 2026

Tragjedi në familjen shqiptare në ShBA: Tre fëmijë vdesin nga zjarri...

Lajme të fundit

Ademi në Monako, pjesë e takimit të nivelit...

Brian Austin Green rrëfen betejën e rëndë shëndetësore:...

Qorolli: Deri në fundjavën e ardhshme, lajme pozitive për presidentin

Haradinaj për verdiktin e 16 shtatorit: Pritjet e...