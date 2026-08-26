Vdes Dolly Parton, legjenda e muzikës country

Dolly Parton, një nga ikonat më të mëdha të muzikës country, ka vdekur në moshën 80-vjeçare. Lajmi u bë i ditur nga nipi i saj, Bryan Seaver, ndërsa Parton la pas një karrierë mbi gjashtëdekadëshe me hite si “Jolene”, “9 to 5” dhe “I Will Always Love You”. Përveç muzikës dhe aktrimit, ajo u dallua…

ShowBiz

26/08/2026 08:55

Dolly Parton, një nga ikonat më të mëdha të muzikës country, ka vdekur në moshën 80-vjeçare.

Lajmi u bë i ditur nga nipi i saj, Bryan Seaver, ndërsa Parton la pas një karrierë mbi gjashtëdekadëshe me hite si “Jolene”, “9 to 5” dhe “I Will Always Love You”.

Përveç muzikës dhe aktrimit, ajo u dallua edhe për veprimtarinë e saj bamirëse, veçanërisht për nismën e shkrim-leximit për fëmijët “Imagination Library” dhe mbështetjen për kërkimin e vaksinës kundër COVID-19.

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