Vdes Dolly Parton, legjenda e muzikës country
Dolly Parton, një nga ikonat më të mëdha të muzikës country, ka vdekur në moshën 80-vjeçare. Lajmi u bë i ditur nga nipi i saj, Bryan Seaver, ndërsa Parton la pas një karrierë mbi gjashtëdekadëshe me hite si “Jolene”, “9 to 5” dhe “I Will Always Love You”. Përveç muzikës dhe aktrimit, ajo u dallua…
ShowBiz
Dolly Parton, një nga ikonat më të mëdha të muzikës country, ka vdekur në moshën 80-vjeçare.
Lajmi u bë i ditur nga nipi i saj, Bryan Seaver, ndërsa Parton la pas një karrierë mbi gjashtëdekadëshe me hite si “Jolene”, “9 to 5” dhe “I Will Always Love You”.
Përveç muzikës dhe aktrimit, ajo u dallua edhe për veprimtarinë e saj bamirëse, veçanërisht për nismën e shkrim-leximit për fëmijët “Imagination Library” dhe mbështetjen për kërkimin e vaksinës kundër COVID-19.