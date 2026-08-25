“Nuk dini si shkuan gjërat”, ish-partnerja e Klodit reagon ndaj kritikave: Më lini të jetoj jetën time në paqe
Alice Maselli, ish-partnerja e finalistit të Big Brother VIP Kosova 4, Klodit, ka reaguar pas komenteve të ndjekësve për lidhjen e saj të re. Ajo publikoi një video në TikTok me partnerin e saj të ri, duke nxitur reagime në rrjet. Një prej ndjekësve e kritikoi, duke pretenduar se ajo ishte dashuruar sërish shumë shpejt.…
ShowBiz
Alice Maselli, ish-partnerja e finalistit të Big Brother VIP Kosova 4, Klodit, ka reaguar pas komenteve të ndjekësve për lidhjen e saj të re.
Ajo publikoi një video në TikTok me partnerin e saj të ri, duke nxitur reagime në rrjet. Një prej ndjekësve e kritikoi, duke pretenduar se ajo ishte dashuruar sërish shumë shpejt.