“Nuk dini si shkuan gjërat”, ish-partnerja e Klodit reagon ndaj kritikave: Më lini të jetoj jetën time në paqe

Alice Maselli, ish-partnerja e finalistit të Big Brother VIP Kosova 4, Klodit, ka reaguar pas komenteve të ndjekësve për lidhjen e saj të re. Ajo publikoi një video në TikTok me partnerin e saj të ri, duke nxitur reagime në rrjet. Një prej ndjekësve e kritikoi, duke pretenduar se ajo ishte dashuruar sërish shumë shpejt.…

ShowBiz

25/08/2026 16:24

Alice Maselli, ish-partnerja e finalistit të Big Brother VIP Kosova 4, Klodit, ka reaguar pas komenteve të ndjekësve për lidhjen e saj të re.

Ajo publikoi një video në TikTok me partnerin e saj të ri, duke nxitur reagime në rrjet. Një prej ndjekësve e kritikoi, duke pretenduar se ajo ishte dashuruar sërish shumë shpejt.

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