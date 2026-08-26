Aleanca dorëzon kallëzim penal në Prokurorinë Speciale ndaj Qeverisë në detyrë

Aleanca pritet të dorëzojë sot kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Kosovës lidhur me, siç thotë kjo parti, vendimet antikushtetuese të Qeverisë në detyrë. Dorëzimi i kallëzimit penal është paralajmëruar të bëhet në orën 09:30, në objektin e Prokurorisë Speciale në Prishtinë. Pas dorëzimit të kallëzimit, pritet që përfaqësuesit e Aleancës të japin më shumë…

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26/08/2026 08:42

Aleanca pritet të dorëzojë sot kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Kosovës lidhur me, siç thotë kjo parti, vendimet antikushtetuese të Qeverisë në detyrë.

Dorëzimi i kallëzimit penal është paralajmëruar të bëhet në orën 09:30, në objektin e Prokurorisë Speciale në Prishtinë.

Pas dorëzimit të kallëzimit, pritet që përfaqësuesit e Aleancës të japin më shumë detaje lidhur me pretendimet dhe përgjegjësitë që kërkojnë të hetohen nga organet e drejtësisë.

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