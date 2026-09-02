Vazhdon paraburgimi ndaj të dyshuarit për vrasjen në Lagjen e Romëve
Gjykata Themelore në Mitrovicë ia ka vazhduar edhe për dy muaj masën e paraburgimit A.S.-së, i cili dyshohet për vrasjen e një personi në Lagjen e Romëve në Mitrovicë. Zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Hateme Haxhaj, ka konfirmuar për KosovaPress se ndaj të pandehurit është vazhduar masa e paraburgimit për dy muaj. “Paraburgimi sipas…
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Gjykata Themelore në Mitrovicë ia ka vazhduar edhe për dy muaj masën e paraburgimit A.S.-së, i cili dyshohet për vrasjen e një personi në Lagjen e Romëve në Mitrovicë.
Zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Hateme Haxhaj, ka konfirmuar për KosovaPress se ndaj të pandehurit është vazhduar masa e paraburgimit për dy muaj.
“Paraburgimi sipas këtij Aktvendimi, të pandehurit A.S., i llogaritet prej datës 25.08.2026 deri më datë 25.10.2026”, ka thënë Haxhaj
Ngjarja kishte ndodhur më 27 maj në Lagjen e Romëve në Mitrovicë, ku si pasojë e një sulmi me thikë një person kishte humbur jetën, ndërsa vëllai i tij kishte mbetur i plagosur.
Prokuroria Themelore në Mitrovicë kishte konfirmuar se viktima kishte pësuar plagë në pjesën e fytit nga një armë e ftohtë – thikë. I dyshuari ishte arrestuar menjëherë pas rastit dhe, me vendim të prokurorit kujdestar të Departamentit për Krime të Rënda, ishte dërguar në mbajtje.