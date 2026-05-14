Vazhdojnë kërkimet për 55-vjeçaren e zhdukur në Deçan, në terren edhe FSK-ja

Operacioni i kërkimit për 55-vjeçaren e raportuar e zhdukur në Deçan po vazhdon edhe sot, ndërsa autoritetet ende nuk kanë arritur ta lokalizojnë atë. Lajmin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i Policia e Kosovës për rajonin e Pejës, Driton Rugova. “Njësitet e Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë bashkë edhe me Stacionin e Policisë…

Lajme

14/05/2026 10:30

Operacioni i kërkimit për 55-vjeçaren e raportuar e zhdukur në Deçan po vazhdon edhe sot, ndërsa autoritetet ende nuk kanë arritur ta lokalizojnë atë.

Lajmin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i Policia e Kosovës për rajonin e Pejës, Driton Rugova.

“Njësitet e Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë bashkë edhe me Stacionin e Policisë në Deçan po i vazhdojnë kërkimet për personin e zhdukur. Ende nuk është arritur të gjendet”, deklaroi Rugova.

Sipas tij, përveç policisë dhe ekipeve të kërkim-shpëtimit, në operacion janë angazhuar edhe pjesëtarë të Forca e Sigurisë së Kosovës. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 14, 2026

Haxhiu kujton 82 viktimat e Masakrës së Qyshkut: Serbia e ktheu...

May 14, 2026

Ndalet rryma në Trepçë, 18 punëtorë bllokohen në minierë: Pritet të...

May 14, 2026

Mbi 60 mijë kosovarë vizituan Shqipërinë gjatë fundjavës së 1 Majit,...

May 14, 2026

Pro-rusi Aleksandar Vulin sulmon Malin e Zi për Kosovën, vazhdon retorikën...

May 14, 2026

Gjermania zbulon virusin e hepatitit A në frutat e ngrira nga Serbia

May 14, 2026

Trump dhe Xi shtrëngojnë duart, mbajnë takim rreth dyorësh

Lajme të fundit

Haxhiu kujton 82 viktimat e Masakrës së Qyshkut:...

Ndalet rryma në Trepçë, 18 punëtorë bllokohen në...

Mbi 60 mijë kosovarë vizituan Shqipërinë gjatë fundjavës...

Pro-rusi Aleksandar Vulin sulmon Malin e Zi për...