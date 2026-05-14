Valon Peci, vëllai i Faton Pecit, garon për deputet nga lista e VV-së

Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Në mesin e 110 kandidatëve të kësaj partie është edhe Valon Peci, vëllai i kryetarit të Mitrovicë dhe ish-ministrit të Bujqësisë në Qeverinë Kurti, Faton Peci. Valon Peci është renditur i 72-ti në listën zgjedhore të LVV-së dhe, sipas…

Lajme

14/05/2026 10:34

Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit.

Në mesin e 110 kandidatëve të kësaj partie është edhe Valon Peci, vëllai i kryetarit të Mitrovicë dhe ish-ministrit të Bujqësisë në Qeverinë Kurti, Faton Peci.

Valon Peci është renditur i 72-ti në listën zgjedhore të LVV-së dhe, sipas raportimeve, ai është përfshirë në listë si propozim nga Guxo.

Publikimi i listës së kandidatëve nga LVV-ja vjen në prag të nisjes së fushatës për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, ku partitë politike tashmë kanë prezantuar emrat që do të garojnë për ulëse në Kuvendin e Kosovës. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 14, 2026

Haxhiu kujton 82 viktimat e Masakrës së Qyshkut: Serbia e ktheu...

May 14, 2026

Ndalet rryma në Trepçë, 18 punëtorë bllokohen në minierë: Pritet të...

May 14, 2026

Mbi 60 mijë kosovarë vizituan Shqipërinë gjatë fundjavës së 1 Majit,...

May 14, 2026

Pro-rusi Aleksandar Vulin sulmon Malin e Zi për Kosovën, vazhdon retorikën...

May 14, 2026

Gjermania zbulon virusin e hepatitit A në frutat e ngrira nga Serbia

May 14, 2026

Trump dhe Xi shtrëngojnë duart, mbajnë takim rreth dyorësh

Lajme të fundit

Haxhiu kujton 82 viktimat e Masakrës së Qyshkut:...

Ndalet rryma në Trepçë, 18 punëtorë bllokohen në...

Mbi 60 mijë kosovarë vizituan Shqipërinë gjatë fundjavës...

Pro-rusi Aleksandar Vulin sulmon Malin e Zi për...