Vardy nënshkruan kontratë të re me Leicesterin Jamie Vardy ka nënshkruar kontratë të re me Leicester Cityn. Lajmin e bëri të ditur vetë klubi, përmes një njoftimi në rrjetin social, Facebook. Anglezi do të jetë në Leicester deri në vitin 2024. Vardy ende po vijon të shkëlqejë me ekipin e tij, duke qenë njëri prej pikave të skuadrës. /Lajmi.net/