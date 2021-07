Valon Syla sulmon pushtetin për skandalin e “tiketave ngjitëse”: Dorëheqje, hetim, burg

Ai ka kërkuar “hetime dhe burg” për ministrin e Infrastrukturës Liburn Aliu dhe zëvendësin e tij Hysen Durmishin.

Statusi i plotë:

Ku është Albin Kurti? Veç hetime dhe burg për këta hajduka si Hysen Durmishi e Liburn Aliu që e nenshkruan, haraçin 5 euro me etiketa. Tash po thonë e tërheqa nënshkrimin. Kush je ti o Hysen Durmishi, kurdo me nënshrku, kurdo me tërhjek nënshkrimin. Monarki a? Që ka qef shpesh me përmend Albini.

