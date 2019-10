Vajza e tyre e parë, Shiloh Nouvel, ka treguar që herët tendecat e saj për t’u veshur si mashkull.

Në dalje të shumta publike me prindërit, ajo është veshur njësoj si vëllezërit e saj, transmeton lapsi. Madje, situata ka përparuar deri në atë pikë sa ajo tashmë ndihet mashkull dhe ka vendosur të bëjë ndryshimin e madh të jetës së saj.

Shiloh ka ndryshuar emrin dhe që tani e tutje do të quhet John. Madje, me miratimin e të dy prindërve, ajo ka filluar të trajtohet me hormone mashkullore.