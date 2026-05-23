Ushtarët e KFOR-it trajnohen për shpëtim jete
Ushtarët e task-forcës mjekësore, të caktuar në Komandën Rajonale-Lindje të KFOR-it, zhvilluan një trajnim në kampin “Bondsteel” për ushtarët dhe personelin e forcave partnere në aftësitë e shpëtimit të jetës.
Ushtrimi u realizua duke përdorur kurrikulën e mjekësisë së vendosur nga Agjencia e Shëndetit të Mbrojtjes, transmeton IndeksOnline.
Sipas KFOR-it, trajnimi rrit aftësinë e forcës për t’iu përgjigjur urgjencave mjekësore dhe për të ofruar kujdes shpëtimtar në momentin e lëndimit.
“Përmes aktiviteteve të tilla, personeli i KFOR-it forcon gatishmërinë operacionale dhe ndërgjegjësimin për situatën, duke theksuar angazhimin e qëndrueshëm të KFOR-it për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë” thuhet në njoftim.
KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999.