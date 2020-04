UEFA mbledh Komitetin Ekzekutiv dhe Sekretarët e Përgjithshëm javën e ardhshme

Përmes video-lidhjeve, gjë e praktikuar kohëve të fundit shkaku i pandemisë së koronavirusit, UEFA do të mbajë takim me Komitetin Ekzekutiv dhe Sekretarët e Përgjithshëm.

Kjo është bërë e ditur nga Federata Shqiptare e Futbollit.

Njoftimi i plotë:

Qeveria e futbollit europian ka thërritur javën e ardhshme një mbledhje të Komitetit Ekzekutiv dhe Sekretarëve të Përgjithshëm për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit në lidhje me impaktin e shkaktuar nga pandemia Covid-19 në futbollin europian.

Komiteti Ekzekutiv do të mblidhet në datën 23 Prill, dhe kjo mbledhje do të jetë menjëherë pas sesionit informues me Sekretarët e Përgjithshëm të 55 Federatave anëtare të UEFA-s që do të zhvillohet të martën në 21 Prill. Takimi do të përqëndrohet te planet për kompeticionet vendase dhe kompeticionet europiane.

Kujtojmë se në gjithë Evropën janë pezulluar kampionatet, dhe është shumë më rëndësi dalja nga kjo situatë për t’i përfunduar ato./Lajmi.net/