UEFA fton takim me 55 federata të futbollit – a do të anulohet sezoni?

Përhapja e Covid 19 ka bërë që thuajse të gjitha kampionatet evropiane të suspendohen, dhe tashmë nuk dihet asgjë për fatin e këtyre kampionateve.

Së fundmi, UEFA ka ftuar një video-konferencë ku pritet të marrin pjesë 55 sekretarët gjeneralë të federatave që janë nën UEFA, transmeton lajmi.net.

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.

— UEFA (@UEFA) March 30, 2020