“UÇK s’luftoi jashtë Kosovës, ajo mbrojti oxhaqet e saja”, thotë diplomati Martin Berishaj
Pas vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë kundër ish-Presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe komandantëve të UÇK-së për krime lufte, lind pyetja se çfarë mesazhi i dërgoi gjykata Kosovës, Serbisë dhe Ballkanit Perëndimor, dhe nëse ky vendim përfaqëson një goditje të re për paqen në rajon. Martin Berishaj, ambasadori i Kosovës në Kroaci,në një…
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Pas vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë kundër ish-Presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe komandantëve të UÇK-së për krime lufte, lind pyetja se çfarë mesazhi i dërgoi gjykata Kosovës, Serbisë dhe Ballkanit Perëndimor, dhe nëse ky vendim përfaqëson një goditje të re për paqen në rajon.
Martin Berishaj, ambasadori i Kosovës në Kroaci,në një intervistë për telvizionin kroat HRT ka thënë se dënimet ishin drakoniane. Ai ka shprehur dyshime për besueshmërinë e disa dëshmive mbi të cilat bazohej verdikti.
Ambasadori Berishaj theksoi se Tribunali i Hagës duhet të dallohet nga Dhomat e Specializuara të Kosovës me bazë në Hagë.
Të dyja nuk kanë asgjë të përbashkët. Këshilli i Specializuar i Kosovës, me seli në Hagë, u themelua nga Asambleja e Kosovës me shumicë prej tre të katërtave, tha Berishaj.
Ai gjithashtu theksoi se ky është një vendim i instancës së parë që ende nuk është përfundimtar.Duke folur për reagimet ndaj vendimit, Berishaj tha se ka një indinjatë të madhe në Kosovë.
“Nuk duhet të nënvlerësojmë emocionet që kanë lindur mes qytetarëve”, ka thënë ai.
Berishaj hodhi poshtë pretendimet se UÇK-ja ishte një strukturë e kriminalizuar dhe theksoi se procedurat kishin të bënin me përgjegjësi individuale, jo kolektive.
Ai gjithashtu theksoi se qytetarët e Kosovës, sipas tij, nuk kanë harruar krimet e kryera gjatë luftës dhe fatin e shqiptarëve të vrarë, trupat e të cilëve u transportuan në Serbi për të fshehur krimet.
“Ushtria Çlirimtare e Kosovës nuk luftoi jashtë Kosovës. Ajo mbrojti oxhaqet e saj, jetën e saj dhe jetën e familjeve të saj, tha ai.
Berishaj beson se verdikti nuk do t’i shërbejë politikës së presidentit serb Aleksandar Vuçiç në afat të gjatë, megjithëse, siç thotë ai, Vuçiç mund ta përdorë atë në fushatën zgjedhore.Është një përpjekje për të relativizuar fajin ose ndarjen. Ajo erë që tani fryn në shpinën e politikës serbe para zgjedhjeve do të qetësohet shumë shpejt, tha Berishaj, duke përsëritur se ky është një vendim i parë, jo përfundimtar.
Ai shtoi se Kosova do të vazhdojë një dialog serioz me aleatët e saj, kryesisht SHBA-të, dhe se nuk do të lejojë që verdikti të përdoret për të forcuar një politikë të tillë në afat të gjatë.Berishaj refuzon pretendimin se vendimi vë në dyshim legjitimitetin e pavarësisë së Kosovës.
Faktikisht dhe ligjërisht, kjo teori nuk qëndron. Pavarësia e Kosovës u shpall në vitin 2008, dhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë përfundoi se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ishte në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, tha Berishaj.