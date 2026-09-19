Fadil Demaku kritikon Kurtin dhe Gërvallën: Qeveria dështoi në mbrojtjen e luftës së UÇK-së
Ish-luftëtari i UÇK-së dhe deputeti, Fadil Demaku, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti, duke e akuzuar Qeverinë e Kosovës për dështim në mbrojtjen e luftës së UÇK-së dhe për mungesë të veprimeve konkrete lidhur me proceset në Hagë. Demaku tha se vendimi i Dhomave të Specializuara i ka shkaktuar, sipas tij, dëm të madh Kosovës. “Qeveria…
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Ish-luftëtari i UÇK-së dhe deputeti, Fadil Demaku, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti, duke e akuzuar Qeverinë e Kosovës për dështim në mbrojtjen e luftës së UÇK-së dhe për mungesë të veprimeve konkrete lidhur me proceset në Hagë.
Demaku tha se vendimi i Dhomave të Specializuara i ka shkaktuar, sipas tij, dëm të madh Kosovës.
“Qeveria e Kosovës ka qenë krejtësisht e dështuar sa i përket kësaj çështjeje, sa i përket mbrojtjes së luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, ka deklaruar Demaku në Klan Kosova.
Ai kritikoi edhe ministren e Drejtësisë, Donika Gërvalla, duke iu referuar deklarimeve të saj të mëhershme ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Sipas Demakut, Gërvalla nuk do të duhej të ishte emëruar në atë pozitë dhe pas zhvillimeve të fundit duhet të largohet nga detyra.