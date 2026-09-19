JO NË EMRIN TIM – Vazhdon protesta kundër Hagës, sonte në ora 21:00 të gjithë në shesh

Çlirim Haziri, djali i dëshmorit Xhavit Haziri, ka bërë thirrje sërish për tubim sonte në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, pas aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së. Ai shkruan se UÇK nuk është vetëm. Asnjëherë. Nuk heshtim përballë padrejtësisë. Postimi i tij i plotë: Edhe sonte, bashkë në shesh. UÇK nuk është vetëm. Asnjëherë. Nuk heshtim…

Lajme

19/09/2026 12:38

Çlirim Haziri, djali i dëshmorit Xhavit Haziri, ka bërë thirrje sërish për tubim sonte në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, pas aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.

Ai shkruan se UÇK nuk është vetëm. Asnjëherë. Nuk heshtim përballë padrejtësisë.

Postimi i tij i plotë:

Edhe sonte, bashkë në shesh.
UÇK nuk është vetëm. Asnjëherë.
Nuk heshtim përballë padrejtësisë.
Dita 4.
Ora 21:00 | Sheshi “Skënderbeu”
JO NË EMRIN TIM!

Artikuj të ngjashëm

September 19, 2026

“UÇK s’luftoi jashtë Kosovës, ajo mbrojti oxhaqet e saja”, thotë diplomati...

September 19, 2026

Fadil Demaku kritikon Kurtin dhe Gërvallën: Qeveria dështoi në mbrojtjen e...

September 19, 2026

FSK-ja stërvitet bashkë me Amerikën, Kroacinë dhe Shqipërinë

September 19, 2026

“Lajme të rreme”, Trump ua ndalon hyrjen tri mediave në Shtëpinë...

September 18, 2026

FIFA rikthen Rusinë, ky është kampionati i parë që merr pjesë

September 15, 2026

Avionët e NATO-s rrëzojnë një dron që hyri në hapësirën ajrore...

Lajme të fundit

“UÇK s’luftoi jashtë Kosovës, ajo mbrojti oxhaqet e...

Fadil Demaku kritikon Kurtin dhe Gërvallën: Qeveria dështoi...

FSK-ja stërvitet bashkë me Amerikën, Kroacinë dhe Shqipërinë

Zyrtare: Kjo është lista e Kombëtares Shqiptare për ndeshjet e shtatorit