JO NË EMRIN TIM – Vazhdon protesta kundër Hagës, sonte në ora 21:00 të gjithë në shesh
Çlirim Haziri, djali i dëshmorit Xhavit Haziri, ka bërë thirrje sërish për tubim sonte në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, pas aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së. Ai shkruan se UÇK nuk është vetëm. Asnjëherë. Nuk heshtim përballë padrejtësisë. Postimi i tij i plotë: Edhe sonte, bashkë në shesh. UÇK nuk është vetëm. Asnjëherë. Nuk heshtim…
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Çlirim Haziri, djali i dëshmorit Xhavit Haziri, ka bërë thirrje sërish për tubim sonte në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, pas aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.
Ai shkruan se UÇK nuk është vetëm. Asnjëherë. Nuk heshtim përballë padrejtësisë.
Postimi i tij i plotë:
Edhe sonte, bashkë në shesh.
UÇK nuk është vetëm. Asnjëherë.
Nuk heshtim përballë padrejtësisë.
Dita 4.
Ora 21:00 | Sheshi “Skënderbeu”
JO NË EMRIN TIM!