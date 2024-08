U plagos me armë zjarri nga persona të panjohur në Greme të Ferizajit, viktima po trajtohet në QKUK Një person është plagosur me armë zjarri nga persona të panjohur në Greme të Ferizajit. Viktima është dërguar për trajtim në QKUK. Policia e Kosovës ka njoftuar se rasti është duke u hetuar. “Greme, Ferizaj / 26.08.2024 – 23:15. Viktima mashkull kosovar është dërguar në QKUK për tretman mjekësor, pasi që ishte plagosur me armë zjarri…