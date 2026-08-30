Deponia në Trokan të Dragashit përfshihet nga zjarri, kryetari kërkon ndihmë në shuarjen e tij

Këtë të diel, deponua e mbeturinave në Trokan të komunës së Dragashit është përfshirë nga zjarri. Kryetari i kësaj komune, Bexhet Xheladini ka kërkuar ndihmën e të gjithë qytetarëve që posedojnë pompa uji, që të iu dalin në ndihmë Shërbimit të Zjarrfikësve për shuarjen e zjarrit. “Po ashtu, u bëjmë apel kompanive dhe personave që…

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30/08/2026 16:25

Këtë të diel, deponua e mbeturinave në Trokan të komunës së Dragashit është përfshirë nga zjarri.

Kryetari i kësaj komune, Bexhet Xheladini ka kërkuar ndihmën e të gjithë qytetarëve që posedojnë pompa uji, që të iu dalin në ndihmë Shërbimit të Zjarrfikësve për shuarjen e zjarrit.

“Po ashtu, u bëjmë apel kompanive dhe personave që kanë mundësi të angazhojnë kamionë me dhe, pasi ndihma e tyre është më se e nevojshme për lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit. Kamionët me dhe do të kompensohen. Çdo ndihmë është e rëndësishme dhe e nevojshme në këtë moment! Ju lutemi, shpërndajeni këtë apel dhe lajmëroni personat që mund të ndihmojnë”, ka shkruar ai.

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