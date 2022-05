“U pjek bakllavaja” Ana Kabashi paralajmëron këngën e re

Këtë e ka bërë të ditur vetë Ana, përmes një postimi në rrjetin social Instagram, shkruan lajmi.net.

Po ashtu ajo ka zbuluar se kjo këngë do lansohet me datë 6 maj dhe pjesë e këtij klipi do jete Bashkimi i “Për’Puthen”.

“Bakllava u pjek 😌 “Per Dashni” me daten 06/05/2022 🔥”, ishte mbishkrimi i këngëtares.

View this post on Instagram A post shared by Anna Kabashi (@annakabashi)

Kujtojmë se këngën e fundit Ana e publikoi në nëntor të vitit të kaluar dhe kjo këngë u titullua “11/11”. /Lajmi.net/