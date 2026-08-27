Time Kadriaj nxjerr në pah një ballinë të vitit 2007: Shikoni kush na udhëheq

Deputetja e Aleancës, Time Kadriaj, vazhdon kritikat e saj ndaj kryeministrit të vendit, Albin Kurti. Këtë herë ajo ka publikuar ballinën e gazetës Epoka e Re (22 dhjetor 2007), ku në ballinën e gazetës shihet Kurti, atë kohë lider i Lëvizjes Vetëvendosje. “Shikoni kush na udhëheq. Njeriu që ka kundërshtuar çdo të arritur”, është shprehur…

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27/08/2026 17:52

Deputetja e Aleancës, Time Kadriaj, vazhdon kritikat e saj ndaj kryeministrit të vendit, Albin Kurti.

Këtë herë ajo ka publikuar ballinën e gazetës Epoka e Re (22 dhjetor 2007), ku në ballinën e gazetës shihet Kurti, atë kohë lider i Lëvizjes Vetëvendosje.

“Shikoni kush na udhëheq. Njeriu që ka kundërshtuar çdo të arritur”, është shprehur Kadriaj, duke iu referuar Kurtit.

Ajo ka vënë në pikëpyetje qasjen e kryeministrit dhe qëndrimet e tij ndaj të arriturave të deritanishme.

 

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