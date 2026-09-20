​U nda nga jeta ish-luftëtari i UÇK-së Blerim Hashani

Pas një sëmundjeje të rëndë dhe të gjatë, u nda nga jeta ish-luftëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Blerim Hashani. Ai u varros në varrezat e Arbërisë në Prishtinë. Hashanit iu dha lamtumira e fundit me nderime të larta ushtarake, në shenjë respekti për kontributin dhe sakrificën e tij gjatë luftës për çlirimin e Kosovës.

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20/09/2026 18:49

Pas një sëmundjeje të rëndë dhe të gjatë, u nda nga jeta ish-luftëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Blerim Hashani.

Ai u varros në varrezat e Arbërisë në Prishtinë.

Hashanit iu dha lamtumira e fundit me nderime të larta ushtarake, në shenjë respekti për kontributin dhe sakrificën e tij gjatë luftës për çlirimin e Kosovës.

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