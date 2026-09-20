Karton të kuq, penallti dhe tre gola – Atletico Madridi fiton derbin e kryeqytetit spanjoll
Atletico Madrid ka triumfuar në derbin e Madridit ndaj Real Madridit me rezultat 2-1, në kuadër të javës së shtatë të kampionatit. Një ndeshje dramatike, e cila prodhoi gjithçka në pjesën e dytë, nga penalltia dhe kartoni i kuq deri te golat dhe emocionet në fund. Pjesa e parë u mbyll pa gola, por nuk…
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Atletico Madrid ka triumfuar në derbin e Madridit ndaj Real Madridit me rezultat 2-1, në kuadër të javës së shtatë të kampionatit. Një ndeshje dramatike, e cila prodhoi gjithçka në pjesën e dytë, nga penalltia dhe kartoni i kuq deri te golat dhe emocionet në fund.
Pjesa e parë u mbyll pa gola, por nuk munguan tensionet. Trajneri Diego Simeone u ndëshkua me karton të verdhë që në minutën e gjashtë, duke konfirmuar tensionin e kësaj ndeshje.
Kaosi nisi menjëherë pas pushimit. Në minutën e 52-të, pas ndërhyrjes së VAR-it, kartoni i verdhë i Dean Huijsen u anulua dhe mbrojtësi i Real Madridit u ndëshkua direkt me karton të kuq. Real Madridi mbeti me dhjetë lojtarë dhe Atletico kishte një penallti për ta shfrytëzuar.
Alejandro Grimaldo mori përgjegjësinë dhe me qetësi e dërgoi topin në këndin e poshtëm të majtë, duke kaluar skuadrën e Diego Simeones në epërsi 1-0.
Atletico vazhdoi të kontrollonte ndeshjen dhe në minutën e 59-të realizoi edhe golin e dytë. Giuliano Simeone dhuroi një pasim të zgjuar brenda zonës për Jonathan Davidin, i cili me goditje të parë e dërgoi topin në rrjetë për 2-0.
Real Madridi provoi të rikthehej në lojë dhe në minutat e fundit gjeti golin e shpresës. Në minutën e 89-të, Bernardo Silva harkoi nga goditja standarde, ndërsa Antonio Rüdiger u ngrit lart dhe me kokë e dërgoi topin në rrjetë për 2-1.
Me këtë fitore, Atletico Madrid shkon në 16 pikë dhe ngjitet në vendin e dytë, ndërsa Real Madridi pësoi humbjen e dytë të sezonit dhe mbetet i treti me 15 pikë.
Barcelona vazhdon të kryesojë kampionatin me 21 pikë, duke e bërë garën në krye të tabelës edhe më interesante pas shtatë javësh.