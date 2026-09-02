U.D. Presidentja Haxhiu pranoi letrat kredenciale të Ambasadores së re të Zvicrës në Kosovë

Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, pranoi sot letrat kredenciale të Ambasadores së re të Konfederatës Zvicerane në Republikën e Kosovës, Anne-Lise Cattin Hennin. U.D. Presidentja Haxhiu i uroi Ambasadores Cattin Hennin mirëseardhje në Kosovë dhe sukses në misionin e saj diplomatik, duke shprehur bindjen se gjatë mandatit të saj…

Lajme

02/09/2026 12:48

Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, pranoi sot letrat kredenciale të Ambasadores së re të Konfederatës Zvicerane në Republikën e Kosovës, Anne-Lise Cattin Hennin.

U.D. Presidentja Haxhiu i uroi Ambasadores Cattin Hennin mirëseardhje në Kosovë dhe sukses në misionin e saj diplomatik, duke shprehur bindjen se gjatë mandatit të saj marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës do të forcohen edhe më tej.

“Kosova e çmon thellë miqësinë dhe mbështetjen e Zvicrës, e cila ka qenë pranë qytetarëve tanë në kohët më të vështira dhe vazhdon edhe sot përmes bashkëpunimit politik, ekonomik, zhvillimor dhe të sigurisë”, tha U.D. Presidentja Haxhiu.

Ajo theksoi edhe rolin e rëndësishëm të mërgatës së Kosovës në Zvicër në afrimin e dy vendeve.

“Një vend të veçantë në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës e ka mërgata jonë atje, e cila ka dhënë kontribut të çmuar në jetën ekonomike, shoqërore dhe kulturore të të dyja vendeve”, u shpreh U.D. Presidentja. 

U.D. Presidentja Haxhiu e siguroi Ambasadoren Cattin Hennin për bashkëpunimin e saj të plotë në avancimin e mëtejshëm të partneritetit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Konfederatës Zvicerane.

 

Artikuj të ngjashëm

September 2, 2026

Mustafa: 6 deputetët e LDK mbajtën qëndrim dinjitoz e të drejtë,...

September 2, 2026

Haradinaj viziton OVL-UÇK-në: Liri për Çlirimtarët, i presim në Kosovë

September 2, 2026

Aksidenti tragjik në Vorë, humb jetën gazetari Xhesjon Zogu

September 2, 2026

Shpërthimi pranë një stacioni treni në Gjermani, raportohet për disa të...

September 2, 2026

Venezuela i dorëzon SHBA-së kontrollin mbi një të pestën e naftës...

September 1, 2026

Dronët rusë në Estoni, NATO ngre bombarduesit në qiell

Lajme të fundit

Mustafa: 6 deputetët e LDK mbajtën qëndrim dinjitoz...

Haradinaj viziton OVL-UÇK-në: Liri për Çlirimtarët, i presim në Kosovë

Aksidenti tragjik në Vorë, humb jetën gazetari Xhesjon Zogu

Protestë para Inspektoratit: Kërkohet rritja e sigurisë dhe...