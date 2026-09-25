​Festimi i golit i kushtoi shtrenjtë, sulmuesi i Izraelit merr të kuq

Sulmuesi i Izraelit, Saied Abu Farchi, është përjashtuar nga ndeshja ndaj Austrisë, pasi mori kartonin e dytë të verdhë për mënyrën se si festoi golin e tij. Abu Farchi shënoi në minutën e 55-të, duke barazuar rezultatin në 1-1, pasi Austria kishte kaluar në epërsi në pjesën e parë përmes Romano Schmid nga pika e…

Sport

25/09/2026 13:36

Sulmuesi i Izraelit, Saied Abu Farchi, është përjashtuar nga ndeshja ndaj Austrisë, pasi mori kartonin e dytë të verdhë për mënyrën se si festoi golin e tij.

Abu Farchi shënoi në minutën e 55-të, duke barazuar rezultatin në 1-1, pasi Austria kishte kaluar në epërsi në pjesën e parë përmes Romano Schmid nga pika e bardhë.

Pas golit, 20-vjeçari vrapoi drejt flamurit të qoshes, e kapi atë dhe u ul në një gju, përpara se të vazhdonte festimin. Disa raportime pretenduan se futbollisti po imitonte përdorimin e një arme, ndërsa pamjet e festimit kanë nxitur interpretime të ndryshme.

Vetë Abu Farchi më herët kishte publikuar në rrjetet sociale se festimi i tij lidhet me snookerin, duke shkruar: “Është e gjitha një festë e snooker-it”.

Pavarësisht kësaj, gjyqtari e ndëshkoi me karton të verdhë. Meqenëse sulmuesi kishte marrë një karton të verdhë vetëm katër minuta më herët, ai u përjashtua nga loja.

Izraeli mbeti me dhjetë futbollistë dhe Austria arriti të rikthehej në epërsi në minutën e 90-të përmes Phillipp Mwene. Në kohën shtesë, Sasa Kalajdzic shënoi edhe golin e tretë, duke vulosur fitoren 3-1 të Austrisë.

Pas ndeshjes, trajneri i Izraelit, Ran Ben Shimon, mbrojti futbollistin duke thënë se Abu Farchi e feston zakonisht në të njëjtën mënyrë.

“Abu Farchi i feston të gjitha golat e tij në këtë mënyrë. Ndoshta ishte faji im që nuk i thashë se duhet të ndalet. Ai duhet të mësojë nga kjo. Është gjithashtu një mësim i madh për ne”, është shprehur Ben Shimon.

Izraeli do të përballet me Irlandën të dielën në Hungari. Irlanda e nisi Ligën e Kombeve me humbje 1-0 ndaj Kosovës në Prishtinë, ndërsa ndeshja e ardhshme ndaj Izraelit pritet të zhvillohet nën vëmendje të madhe për shkak të polemikave që e kanë shoqëruar këtë përballje.

Artikuj të ngjashëm

September 25, 2026

Pas fitores ndaj Irlandës, Dardanët kthehen në stërvitje – fokusi te...

September 25, 2026

Iu “djeg” goli i Muriqit dhe festa me bluzën “Liria ka...

September 25, 2026

​Kuka për Muriqin: Kështu feston kapiteni

September 25, 2026

Agim Ademi me mesazh pas fitores historike ndaj Irlandës

Lajme të fundit

Pas fitores ndaj Irlandës, Dardanët kthehen në stërvitje...

Hamza takon udhëheqësit e OVL-UÇK-së: Më 1 tetor...

Violetë Kukaj i bashkohet sonte protestës “Jo në emrin tim”

Qytetarit në Prishtinë iu vodhën pajisjet e motoçikletës...