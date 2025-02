Turqia uron Kosovën në 17 vjetorin e pavarësisë

Ministra e Jashtme e Turqisë ka uruar Kosovën me rastin e 17-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë.

Në një postim në “X”, kjo ministri thotë se marrëdhëniet me Kosovën do të vazhdojnë të zhvillohen në çdo fushë.

“I urojmë popullit mik të Kosovës 17-vjetorin e pavarësisë. Do të vazhdojmë të zhvillojmë marrëdhëniet tona në çdo fushë”.

We congratulate the brotherly people of Kosovo on the 17th anniversary of their independence. We will continue to enhance our relations in every field. 🇹🇷🇽🇰