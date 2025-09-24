Turqia burgos komedianin dhe reperin për shaka që e konsideruan fyese ndaj Islamit
Turqia burgosi dy burra të martën vonë në pritje të gjyqit, pasi prokurorët thanë se programi i tyre online përfshinte një shaka që i referohej një hadithi ose mësimi të Profetit Muhamed, të cilin ata pretendojnë se mund të nxisë urrejtje fetare. Një gjykatë në Stamboll urdhëroi paraburgimin e YouTuber-it, Bogac Soydemir, prezantues i programit…
ShowBiz
Turqia burgosi dy burra të martën vonë në pritje të gjyqit, pasi prokurorët thanë se programi i tyre online përfshinte një shaka që i referohej një hadithi ose mësimi të Profetit Muhamed, të cilin ata pretendojnë se mund të nxisë urrejtje fetare.
Një gjykatë në Stamboll urdhëroi paraburgimin e YouTuber-it, Bogac Soydemir, prezantues i programit “Soguk Savas”, dhe të ftuarit të tij Enes Akgunduz, një reper, pasi autoritetet thanë se programi përmbante një batutë rreth hadithit “vera është nëna e të gjitha të këqijave”.
Prokurorët argumentuan se vërejtja rrezikonte të nxiste armiqësi në baza fetare.
Të dy burrat kërkuan falje pas transmetimit dhe, mohuan se kishin bërë ndonjë gabim kur u paraqitën në gjykatë të martën.
Soydemir tha se nuk kishte ndërmend të provokonte urrejtje, duke shtuar se e hoqi videon pasi u njoftua për çështjen dhe kërkoi falje në llogaritë e tij në mediat sociale.
Ai tha se vërejtja ishte një koment i shikuesit që lexoi në transmetim, të cilin e ngatërroi për lojë fjalësh.
Akgunduz gjithashtu hodhi poshtë çdo sugjerim për ofendim të qëllimshëm dhe tha se biseda e tyre ishte keqinterpretuar.
Ai tha se shakaja ishte një koment nga një shikues që e lexoi në transmetim, të cilin e ngatërroi me një lojë fjalësh të thjeshtë, dhe pranoi se duhej të kishte menduar më me kujdes.
Çështja vjen pas burgosjes së katër karikaturistëve nga revista javore satirike Leman, për një karikaturë që mendohet se përshkruan Profetët Muhamed dhe Moisi, të cilën presidenti Tayyip Erdogan e përshkroi si një “provokim të ndyrë”.