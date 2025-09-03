Trump thotë se do të zhvillojë bisedime për Ukrainën në ditët në vijim
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, tha të mërkurën se synon të zhvillojë bisedime për luftën në Ukrainë në ditët e ardhshme, pasi në samitin i tij në gusht me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, nuk solli ndonjë përparim. Trump është i zhgënjyer nga pamundësia për ta ndalur luftën pushtuese të Rusisë…
Trump është i zhgënjyer nga pamundësia për ta ndalur luftën pushtuese të Rusisë në Ukrainë, e cila nisi në shkurt të vitit 2022, pasi fillimisht kishte parashikuar se do të ishte në gjendje ta përfundonte shumë shpejt kur e mori detyrën në janar.
Trump tha se do bisedimet do të mbahen në ditët e ardhshme, shkruan Reuters.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha se Trump pritet të flasë të enjten në telefon me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky.
Presidenca franceze tha më herët të mërkurën se disa liderë evropianë, përfshirë Zelenskyn dhe presidentin francez, Emmanuel Macron, do ta telefonojnë Trumpin të enjten pasdite.
Ky telefonatë pritet ta pasojë një takim kryesisht virtual të enjten, i organizuar nga Franca, me rreth 30 vende, për të diskutuar përpjekjet e tyre të fundit për t’i ofruar Ukrainës garanci të sigurisë, sapo të ketë marrëveshje paqeje me Rusinë.
Liderët evropianë pritet gjithashtu ta dënojnë Moskën për mungesë vullneti për bisedime për paqe.
Putin ka treguar pak interesim për t’i dhënë fund luftës, pasi ai dhe Trump shprehën optimizëm për të bërë përparim gjatë takimit të tyre në Alaskë më 15 gusht.