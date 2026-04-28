Abdixhiku i shuan mundësitë për bashkëpunim të mundshëm me Kurtin: Me këtë hedhje vreri është problem

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku është pyetur nëse është e mundur që ndonjëherë të bashkëpunoj me VV-në e Albin Kurtin. Ai ka thënë se bazuar në gjuhën e përdorur sot nga Kurti, nuk mund të bashkëpunojnë. “Për besë me konferencat e sotme, gjuhën e sotme politikke veç një gjë është e qartë, siç thuhet “ra…

Lajme

29/04/2026 01:03

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku është pyetur nëse është e mundur që ndonjëherë të bashkëpunoj me VV-në e Albin Kurtin.

Ai ka thënë se bazuar në gjuhën e përdorur sot nga Kurti, nuk mund të bashkëpunojnë.

“Për besë me konferencat e sotme, gjuhën e sotme politikke veç një gjë është e qartë, siç thuhet “ra ky mort e i pamë” por për Kosovën ky mort ka ekzistu tash e sa kohë e fatkeqësisht na u desht ti shohim edhe njëherë.  Pra si mund të bashkëpunosh me dikë që hedh helm e vrerë kundër partive politike për arsye se i do të gjitha pozitat për vete”, ka thënë Abdixhiku. /Lajmi.net/

 

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të mërkurën

Peci pasi Kurti u shfaq në zyrat e...

Abdixhiku: Kandidatja jonë ishte më e mira –...

Abdixhiku: Kurti është i pangopur, LDK do bëj...