Abdixhiku: Kandidatja jonë ishte më e mira – Kurti e VV të shpjegojnë pse nuk ishin të gatshëm ta votojnë Osmanin
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka kërkuar nga Vetëvendosje dhe Albin Kurti të tregojnë se pse nuk ishin të gatshëm ta votojnë për Presidente Vjosa Osmanin.
Ai ka konsideruar se Osmani, kandidatja e propozuar nga ta ishte më e mira.
“Opozita është funksion që e ushtron në këtë instiktucion. Partitë politike janë të ndara, kanë qëndrime të ndryshme ne besojmë se kandidati ynë ka qenë më i miri”, ka thënë Abdixhiku në konferencën pas shpërndarjes së Kuvendit. /Lajmi.net/