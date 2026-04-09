Trump: Një vend që furnizon Iranin me armë ushtarake do të tarifohet menjëherë me 50% për të gjitha mallrat
Shtetet e Bashkuara do të vendosin tarifa prej 50% për “të gjitha” mallrat e importuara nga çdo vend që “furnizon Iranin me armë ushtarake,” tha të mërkurën Presidenti Donald Trump.
Trump shkroi në një postim në Truth Social se çdo vend që konstatohet se furnizon Iranin me armë do t’i nënshtrohet kësaj tarife “menjëherë,” pa “përjashtime apo lehtësime.”
Presidenti shkroi: “Një vend që furnizon Iranin me armë ushtarake do të tarifohet menjëherë me 50% për çdo dhe të gjitha mallrat që shet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me efekt të menjëhershëm. Nuk do të ketë përjashtime apo lehtësime!”
Kjo erdhi ndërsa Trump tha se SHBA do të “punojë ngushtë” me autoritetet iraniane, pas marrëveshjes së armëpushimit të shpallur të martën dhe asaj që ai e quajti “një ndryshim shumë produktiv regjimi.”
Trump tha në një postim tjetër në Truth Social se “nuk do të ketë pasurim uraniumi” dhe se shumë nga 15 pikat në propozimet e paqes të SHBA-së tashmë janë dakordësuar.
SHBA dhe Irani do të diskutojnë gjithashtu për tarifat dhe lehtësimin e sanksioneve, shtoi Trump.
Pjesa më e madhe e tarifave “reciproke” të Trump, të vendosura vitin e kaluar, u rrëzuan nga Gjykata e Lartë në shkurt.
Megjithatë, Shtëpia e Bardhë e ka rindërtuar në mënyrë efektive regjimin e saj tarifor përmes përdorimit të mekanizmave brenda ligjeve ekzistuese të tregtisë – si hetimet sipas Seksionit 301.
Metalët janë një element kyç i regjimit aktual të tarifave, i cili vendos një tarifë prej 50% për produktet e bëra tërësisht ose pothuajse tërësisht nga çeliku, alumini ose bakri. Ekziston gjithashtu një tarifë prej 25% për produktet derivuese që janë “në masë të konsiderueshme” të prodhuara nga këto metale.
Nga fundi i korrikut 2026, kompanitë e mëdha do të përballen me një tarifë prej 100% për produktet farmaceutike të patentuara dhe përbërësit e tyre. Kompanitë më të vogla farmaceutike do të përballen me këtë normë të re tarife nga fundi i shtatorit.