Zvicra ndër tregjet kryesore të eksporteve të Kosovës, 92.2 milionë euro për dhjetë muaj
Zvicra renditet e katërta ndër destinacionet kryesore të eksporteve kosovare, duke përfaqësuar rreth 9.6 për qind të vlerës së përgjithshme të mallrave të eksportuara. Zvicra vazhdon të mbetet një nga tregjet më të rëndësishme për produktet e Kosovës, me eksporte që kanë arritur vlerën prej 92.2 milionë eurosh gjatë periudhës janar deri në tetor 2026,…
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Zvicra renditet e katërta ndër destinacionet kryesore të eksporteve kosovare, duke përfaqësuar rreth 9.6 për qind të vlerës së përgjithshme të mallrave të eksportuara.
Zvicra vazhdon të mbetet një nga tregjet më të rëndësishme për produktet e Kosovës, me eksporte që kanë arritur vlerën prej 92.2 milionë eurosh gjatë periudhës janar deri në tetor 2026, përcjell albinfo.ch.
Sipas të dhënave të Doganës së Kosovës, Zvicra renditet në vendin e katërt ndër destinacionet kryesore të eksporteve kosovare, duke konfirmuar rëndësinë e saj në shkëmbimet tregtare ndërmjet dy vendeve.
Nga rreth 960 milionë euro eksporte të përgjithshme të Kosovës gjatë dhjetë muajve të parë të vitit, afërsisht 9.6 për qind janë realizuar drejt tregut zviceran.
Marrëdhëniet tregtare ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës përfshijnë edhe sektorin e energjisë elektrike. Sipas të dhënave të raportuara për këtë periudhë, Kosova ka importuar nga Zvicra energji elektrike në vlerë prej rreth 13.6 milionë eurosh, ndërsa eksportet e energjisë elektrike drejt tregut zviceran kanë arritur në rreth 2.63 milionë euro.
Një zhvillim i rëndësishëm për bashkëpunimin ekonomik është edhe hyrja në fuqi, më 1 tetor 2026, e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe vendeve të Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë (EFTA), pjesë e së cilës është edhe Zvicra.
Kjo marrëveshje krijon një kuadër më të favorshëm për shkëmbimet tregtare dhe synon të lehtësojë qasjen e produkteve kosovare në tregun zviceran, duke hapur mundësi të reja për bizneset eksportuese.
Zvicra ka një rol të rëndësishëm edhe për shkak të lidhjeve të ngushta ekonomike dhe njerëzore me Kosovën, ku diaspora shqiptare përbën një urë të rëndësishme bashkëpunimi ndërmjet bizneseve të të dy vendeve.
Të dhënat e dhjetë muajve të parë të vitit tregojnë se tregu zviceran vazhdon të jetë një destinacion i rëndësishëm për eksportuesit kosovarë, ndërsa marrëveshja e re tregtare mund të krijojë mundësi shtesë për zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike në vitet e ardhshme.