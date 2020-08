‘Tronditet’ Atletico, dy raste pozitive me COVID-19 para ndeshjes me Leipzig

Turneu i ‘Final Eight’ në Lisbonë nis më 12 gusht me ndeshjen Atalanta – PSG, ndërsa një ditë më vonë Leipzig përballet me Atleticon, përcjell lajmi.net.

Sidoqoftë, në një deklaratë, Atletico njoftoi se të gjithë anëtarët e ekipit të parë dhe delegacioni i klubit iu nënshtruan testeve COVID-19 siç kërkohet nga protokolli i UEFA.

Nga këto teste, dy u kthyen pozitivë. Nuk është e qartë nëse ata janë lojtarë ose anëtarë të stafit.

Ata janë izoluar në shtëpitë e tyre përkatëse dhe testet e reja do të kryhen në ekipin e parë dhe anëtarët e delegacionit, së bashku me kontakte të ngushta me ata që testuan pozitiv. /Lajmi.net/