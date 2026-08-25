Tregu i veturave zhvendoset në Bërnicë të Poshtme, hapësira do të ketë katër funksione

Nga zona industriale në drejtim të Fushë Kosovës, tregu i veturave pritet të zhvendoset në Bërnicë të Poshtme, ku hapësira e re do të shërbejë edhe për disa funksione të tjera të kryeqytetit. Hapësira u përurua të martën si projekt i realizuar nga Drejtoria e Investimeve Kapitale e Komunës së Prishtinës. Kryetari i Prishtinës, Përparim…

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25/08/2026 12:26

Nga zona industriale në drejtim të Fushë Kosovës, tregu i veturave pritet të zhvendoset në Bërnicë të Poshtme, ku hapësira e re do të shërbejë edhe për disa funksione të tjera të kryeqytetit.

Hapësira u përurua të martën si projekt i realizuar nga Drejtoria e Investimeve Kapitale e Komunës së Prishtinës.

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, tha se krahas tregut të veturave, aty do të organizohet përkohësisht edhe tregu i druve, ndërsa në këtë zonë do të zhvendoset edhe poligoni i auto-shkollave.

Rama bëri të ditur se hapësira do të shfrytëzohet edhe si “Park and Ride”, gjatë ditëve kur nuk zhvillohet tregu, duke u mundësuar qytetarëve që vijnë nga zona dhe fshatrat përreth të parkojnë automjetet dhe të vazhdojnë udhëtimin me transportin urban.

“Janë këto katër elemente të cilat me këtë hapësirë këtu na i lehtësojnë proceset në kryeqytet”, tha Rama.

Menaxhimi i hapësirës do të bëhet nga kompania publike “Gjelbër”.

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