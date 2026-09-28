Tregu i veturave në Prishtinë zhvendoset në lokacionin e ri nga 11 tetori

Tregu i veturave në Prishtinë do të ndryshojë lokacion duke filluar nga e diela, 11 tetor 2026. Komuna e Prishtinës ka njoftuar qytetarët se tregu i deritanishëm, i cili operonte në Zonën Industriale në drejtim të Fushë-Kosovës, do të transferohet në hapësirat e reja në fshatin Bërnicë e Poshtme. Sipas njoftimit zyrtar të komunës, nga…

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28/09/2026 17:18

Tregu i veturave në Prishtinë do të ndryshojë lokacion duke filluar nga e diela, 11 tetor 2026.

Komuna e Prishtinës ka njoftuar qytetarët se tregu i deritanishëm, i cili operonte në Zonën Industriale në drejtim të Fushë-Kosovës, do të transferohet në hapësirat e reja në fshatin Bërnicë e Poshtme.

Sipas njoftimit zyrtar të komunës, nga data 11 tetor të gjithë shitësit, blerësit dhe qytetarët që duan të frekuentojnë tregun e veturave duhet të drejtohen në lokacionin e ri.

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