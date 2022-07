Siç thotë Fabrizio Romano, kanë mbetur vetëm edhe pak çështje të pakryera para se lojtari ta veshë fanellën e Spurs, transmeton lajmi.net.

Mbrojtësi do të nënshkruajë kontratë pesëvjeçare me londinezët dhe shuma monetare e kalimit të tij te skuadra e Antonio Contes do të jetë diku rreth 12.5 milionë funte.

Spence është 21-vjeçar dhe luan si mbrojtës i djathtë. /Lajmi.net/